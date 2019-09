SURSE Amenințari in CEX PSD. Viorica Dancila: 'O sa ne vedem noi aici pe 11 noiembrie!'

Ședința CEX PSD de miercuri seară a fost marcată de tensiuni mari între șefi de organizații, dar și între premierul Viorica Dăncilă și o parte din liderii județeni. Întâlnirea s-a încheiat cu un avertisment al șefului PSD.

„Stiu ca sunt diverse persoane care se intalnesc prin cluburi si restaurante. Sa tinem minte acele persoane, pentru ca deciziile se iau aici in CEX. O sa ne vedem noi aici pe 11 noiembrie (pe 10 noiembrie e primul tur al alegerilor prezidentiale, n.red.) si o sa discutam fata in fata despre ce-a fost la vot. O sa ne privim ochi in ochi cine a avut si cine nu a avut rezultate”, a zis Dăncilă.

Sefa PSD le-a mai zis sefilor judeteni, in timpul sedintei, sa le transmita primarilor PSD foarte clar: `Cine nu munceste si nu face scor nu va mai fi candidat'.

Avertismentul lui Dancila vine dupa ce la un CEX PSD desfasurat in Mamaia, sefa partidului i-a acuzat pe o parte din lideri ca pregatesc comploturi la sprituri. De asemenea,

