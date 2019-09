SURSE - Au picat negocierile PMP - Pro Romania din Senat: scandal pe funcții și pe nume

Pro România și PMP au negociat de mai multe luni înființarea unui grup mixt în Senat, care să se numească „Unirea” si care sa fie condus de PMP. Surse senatoriale au relatat STIRIPESURSE.RO că ar fi trebuit ca azi să se anunțe mutarea oficial. Pro România are 3 senatori si PMP are 5. Dar azi dimineata Pro Romania a venit cu cerinte noi: grupul sa nu se mai numeasca Unirea, ci Pro Europa, si conducerea grupului sa fie a Pro Romania, nu a PMP. In aceste conditii, toate negocierile au picat si alianta PMP-Pro Romani din Senat nu se mai face, zic sursele citate.