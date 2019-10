SURSE Calculele din PSD și PNL cu 24 de ore inaintea moțiunii de cenzura

OFICIAL este pentru prima oară din 2017 încoace când opoziția are șanse să răstoarne Guvernul. Este nevoie joi de 233 de voturi pentru demiterea Guvernului. Textul moțiunii de cenzură a fost semnat initial de 237 de parlamentari. Lor li se adaugă insa alți 4 deputați PSD care au trecut in tabara opozitiei prin transferul la Pro Romania. Pe de alta parte, s-a anuntat o absenta certa a unei senatoare USR-iste, iar un PSD-ist care a semnat moțiunea s-a razgandit. In total, pe hartie, opozitia are 239 de voturi.

