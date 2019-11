SURSE CEX PSD Dialog SPUMOS Manda -Dancila: 'Vreți sa vorbim in engleza?' / SURSE

Seful PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda și șefa PSD, Viorica Dăncilă, candidat la prezidențiale, s-au ciocnit dur în ședința CEX de marți, de la sediul central. Conflictul a pornit dupa ce Dancila a zis in CEX ca umbla vorba in partid despre Manda ca a facut-o „proasta” in discutiile cu apropiatii lui.

„Unii au incercat sa induca ideea, cum a fost Manda, ca a fost o problema si candidatul in primul tur. Manda a zis ca trebuie sa avem grija ce comunicam ca e foarte complicat sa le explici oamenilor de ce trebuia sa castigam alegerile de anul trecut”, au zis surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Manda a făcut referire la o gafa recenta a lui Dancila care legat de alegerile prezidentiale a spus ca PSD trebuie sa castige „alegerile de anul viitor”.

„Dancila i-a spus lui Manda ca 'Sper sa faceti cat am facut eu 9 ani la Bruxelles'. Si Manda i-a zis: 'Vreti sa vorbim engleza?'”, au mai relatat sursele citate. Manda a facut referire la faptul ca Dancila, desi a fost europarlamentar mai multe mandate, nu stapaneste limba engleza.

Olguta Vasilescu a fost impaciuitoare.

„A zis ca daca candidatul nu are incredere in ea, nu are rost, pentru ca sef de campanie trebuie pus cineva in care sa aiba incredere Dancila. Or avand in vedere discutiile cu Manda, inseamna ca nu mai e incredere”, au mai zis surse din PSD.