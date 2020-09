Surse: Dan Mihalache ar putea fi numit ambasador al Romaniei in Cipru

Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru rechemarea lui Dan Mihalache din functia de ambasador al Romaniei in Marea Britaniei, arata un anunt al Administratiei Prezidentiale. Una dintre variantele luate in calcul este ca Mihalache sa fie numit ambasadorul al Romaniei in Cipru, au precizat surse politice pentru News.ro.