SURSE Decizii PSD in biroul lui Ciolacu: 'Nu ne predam la Ponta!'

Marea majoritate a liderilor PSD au discutat vineri in biroul lui Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, despre urmatoarele mutari ale partidului, dupa ce a trecut motiunea de cenzura.

S-a decis sa se intre in opozitie totala la viitorul guvern si sa nu se faca nicio intelegere cu Pro Romania. `Nu ne predăm la Ponta si nu facem fuziune cu el. Poate alianțe electorale la anul in sensul unirii forțelor de stânga. Am fost toti de acord ca Ponta nu e de incredere pentru ca el lupta pentru el si pentru interesele lui. Ponta va trada de fiecare data', au zis pentru STIRIPESURSE.RO surse participante la intalnire.