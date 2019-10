SURSE Firea conduce aripa neutra in scandalul din PSD: Pierdem și ce avem daca ne batem pe funcții

Liderul PSD București, Gabriela Firea, le-a spus colegilor sai din partid, in discutiile informale dupa adoptarea motiunii de cenzura, ca desi s-au facut multe greseli in partid si unii colegi trebuie sa dea explicatii pentru pierderea guvernarii, in niciun caz nu trebuie sa inceapa acum o cursa pentru sefia partidului pentru ca este cea mai sigura cale spre un scor prost al PSD la prezidentiale.

'Firea este impaciuitoare momentan, e neutra, zice ca este obligatoriu sa luam peste 20% la prezidentiale si ca e pacat sa ii lasam sa zburde pe ceilalti', zic surse din partid. 'Daca facem Congres, pierdem ce avem si acum', le-a zis Firea colegilor, spun surse din partid.

Firea a zis ca unii candidati la prezidentiale au comportament de psihopati pentru ca se folosesc de tragedii umane sa-si faca imagine.

Dan Nica (Galati), Ion Rotaru (Braila) si Doina Fedorovici (Botosani) merg si ei pe cartea impaciuitoare, la fel ca Firea, au mai zis sursele citate.

„E groaznic ce s-a intamplat, ca am ajuns sa ne gandim la riscul sa nu intrăm în turul II. Miscari radicale nu sunt bune. Vrem o restartare, o procedura chirurugicala, dar nu e momentul acum... o lună se mai poate astepta. Muncim la alegeri, ne organizam si dupa alegeri luam decizii. Daca facem miscari bruste pierdem voturi”, au zis acestia in partid.

Liderii PSD care vor pace pana dupa prezidentiale opteaza ca Dancila sa ramana lider PSD si candidat la prezidentiale, au mai zis sursele citate.