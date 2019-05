SURSE: Gabriela Firea revine la sefia PSD Bucuresti

Gabriela Firea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Firea revine la sefia PSD Bucuresti: Social democratii au decis in sedinta CEX sa devina presedinte interimar la PSD Bucuresti la solicitarea primarilor de sector. Vezi si: Atentie la FAKE NEWS! Tudor Ciuhodaru NU s-a retras de pe listele europarlamentare! Firea demisionase de la sefia organizatiei in toamna lui 2018 in sedinta CEX de la Neptun in urma presiunilor facute de Liviu Dragnea. Firea semnase alaturi de alti lideri o scrisoare prin care se cerea retragerea lui Dragnea din functia de presedinte al PSD. Vezi si: Mutari spectaculoase in PSD. Viorica Dancila a preluat puterea Gabriel Mutu fusese numit sef interimar la PSD Bucuresti. Daca ti-a placut articolu ...