SURSE Guvernul a 'vitaminizat' serviciile secrete: PSD il arata cu degetul pe Liviu Dragnea

Proiectul de rectificare bugetară prevede alocarea unor fonduri suplimentare pentru SRI, SIE și SPP, decizia fiind aspru criticată de partenerii de guvernare de la ALDE, care au acuzat că se taie bani de la educație, sănătate și transporturi și se dau bani la serviciile secrete. Surse guvernamentale au explicat STIRIPESURSE.RO că Guvernul ar fi fost obligat să aloce mai mulți bani serviciilor după ce Parlamentul a tăiat bugetele acestora la indicațiile lui Liviu Dragnea.

La adoptarea bugetului de stat pe 2019, fostul lider PSD Liviu Dragnea a propus tăierea severă a bugetelor serviciilor secrete și cu banii economisiți să se dea populației Vitamina D pe gratis, plus demararea unor programe de teste de markeri tumorali, de asemenea gratuite. Programele cu Vitamina D și markerii tumorali nu au mai fost demarate, dar bugetele serviciilor au fost taiate in Parlament.

Guvernul sustine acum, spun surse din Palatul Victoria pentru STIRIPESURSE.RO, ca sumele in plus care merg către SRI, SIE si SPP sunt destinate platii salariilor angajatilor. Potrivit surselor citate, prin taierea bugetelor din Parlament nu se mai putea respecta obligatia de plata a salariilor in institutiile de forta.

Potrivit surselor din Executiv, serviciile secrete nu mai primeau acum mai multi bani la rectificare daca se adopta in Parlament varianta trimisa initial de Guvern.

In ceea ce priveste taierile de la sanatate, educatie si transporturi, PSD spune că diminuarile fie sunt minuscule (1% la Transporturi), fie s-au facut economii cu cheltuieli de personal (la educatie), fie alte ministere nu au cheltuit banii pe care i-au cerut asa ca sumele respective, in loc sa fie blocate unde nu se folosesc, la rectificare sunt redistribuite catre alte investitii.

