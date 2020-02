SURSE - In legea PSD pentru parlamentare ar putea aparea o premiera naționala

PSD va respinge în Parlament ordonanța de urgență privind anticipatele și va depune un proiect de lege propriu astfel încât la alegerile parlamentare să se voteze trei zile în Diaspora. Surse din PSD au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca o varianta luata in calcul in partid este introducerea in proiectul de lege a unei premiere nationale: posibilitatea ca nevazatorii sa voteze pe buletine speciale. In PSD s-a discutat despre tipărirea de buletine de vot speciale în alfabetul Braille, în care literele sunt formate din puncte ieșite în relief și alegătorii care și-au pierdut vederea „citesc” cu ajutorul degetelor.