SURSE Jocuri de culise la moțiunea de cenzura: Vrea Iohannis caderea Guvernului? Ii fac parlamentarii PSD surpriza lui Dancila?

Parlamentarii PSD au început să avanseze o sumedenie de teorii despre moțiunea de cenzură. ȘTIRIPESURSE.RO vi le prezintă pe cele mai răspândite. Concluzia este că moțiunea se joacă:

1. Nu contează câți semnează moțiunea de cenzură și când se depune, și nici ce negocieri se duc de partide. „Depinde ce vrea Klaus Iohannis. Dacă Iohannis vrea să pice Guvernul, o să pice”.

2. „Chiar dacă PNL are semnături, rar au fost prezenti toti, le-a murit catelul, purcelul, si-au pus piciorul in ghips, au plecat in delegatie. Pot fi convinsi 10 de la PMP, UDMR, Pro Romania sa nu o voteze. Dar e si presiune mediatica mare pe PNL, si-au luat angajament dupa europarlamentare sa nu mai fie PSD la putere. Deci PNL trebuie sa incerce”

3. „Ii rupem in opozitie. Ii distrugem in 6 luni. Cel mai bine ne-am misca acum in opozitie”

4. „Fara voturi de la noi nu ai cum sa fii sigur ca motiunea de cenzura trece. Daca vin voturi de la noi, da, o sa sa-i incurajeze si pe ceilalti nehotarati sa voteze”

5. „Cui profita caderea Guvernului? Nici lui Iohannis si nici serviciilor, sunt confortabile cu el, 5 ani nu i-a deranjat. Scopul lui Iohannis e sa o califice pe Dancila. In toate sondajele o bate lejer. Daca in turul 2 intra cu Barna, Barna e pe un trend crescator si daca apare o criza care sa mai genereze o emotie colectiva, o tragedie ceva, Barna poate sa il bata pe Iohannis. Electoratul PSD la cat a fost umilit de Iohannis se va razbuna in cabina de vot si-l va vota cu doua maini pe Barna. Motiunea nu va trece. Pana se vede Iohannis cu sacii in caruta si isi ia al doilea mandat, are tot interesul sa ramana Dancila. Cel care ar profita de caderea Guvernului nu ar fi Iohannis, ci Barna.

6. „Amenintarea reala la adresa lui Dancila nu vine de la PNL sau USR, ci de la propriul partid. Pentru ca s-ar putea sa fie parlamentari care sa ii faca supriza lui Dancila, adica sa voteze motiunea. Sigur, cine se ridica din banca e exclus. Dar cand exista atata dorinta de razbunare si sunt si locuri la Pro Romania, ce mare lucru?”