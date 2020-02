SURSE - Lider PSD: Simt ca PNL are un picior in ședințele noastre

Liderii județeni PSD oscilează între alegeri în două tururi și alegeri anticipate. Preferabil pentru ei ar fi ca PSD se evite ambele situații, însă dacă ar fi să aleagă o variantă, părerile sunt împărțite. Un lider PSD din CEX a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca sedintele recente ale partidului i-au lasat sentimentul ca „PNL sau Iohannis era in sedinta”.

„In CEX am vorbit mult sa fim uniti. Dar unii au inceput sa zica ca 'Stai domn'e, ca nu e chiar asa rau sa fie doua tururi, nu ne afecteaza pe noi'. Nica a zis ca la Galati castiga oricum dar si ca in alte zone se castiga oricum si intr-un tur si in doua tururi si a zis ca e mai bine asa decat anticipate. Manda a zis ca sa fie anticipate ca ei sunt pregatiti la Dolj si au fost cativa care au sustinut varianta asta. Multi au vorbit alambicat, ca Oprisan, o data spunea intr-un fel, pe urma in alt fel, mai intai doua tururi, pe urma anticipate. Ciolacu ne spune ca o sa treaca motiunea, el e foarte convins. Dar liberalii fac jocuri in spate si ne-au prins cam nepregatiti. E clar ca discuta cu foarte multi de la noi. PNL are un picior in sedintele noastre, asa simt. Sentimentul meu a fost ca PNL a fost in sedinta sau Iohannis a fost in sedinta”, a relatat liderul PSD.

