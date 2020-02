SURSE - Lideri de forța ai PSD se opun vehement unei liste comune cu Pro Romania la parlamentare

O parte din liderii de forță ai PSD nu vor să audă de liste comune cu Pro România la alegerile parlamentare, au declarat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. În discuțiile neoficiale, pe lângă cuvinte de ocară aduse partidului lui Victor Ponta, s-au invocat mai multe argumente contra.

Unul din motive este ca „unu plus unu nu fac doi” cand vine vorba de o eventuala lista comuna. Social-democrații spun ca PSD si Pro Romania ar obtine mai multe voturi separat decat impreuna: candidatii Pro Romania care ar primi locuri eligibile nu ar mai pune umarul in campanie asa mult cum s-ar implica daca partidul ar fi in pericol sa nu intre in Parlament. „Dacă Ponta nu face pragul electoral, oricum primim și noi la redistribuire. Dacă îi luăm la noi, se puturoșesc, îi cărăm în spate pe gratis”, au spus sursele citate.

Un alt motiv invocat de cei care nu-si doresc lista comuna cu Pro Romania este ca PSD are si-asa probleme cu propriii membri din care o treime nu vor mai prinde un nou mandat, astfel ca va fi foarte complicat sa le faca loc si candidatilor Pro Romania pe lista, mai spun surse din PSD.

Alt motiv este teama PSD ca odata intrati in Parlament pe voturile PSD, cei din Pro Romania isi vor face grupuri parlamentare separate si se vor distanta de social-democrati.

Pe de alta parte, exista un curent important in PSD care spune ca trebuie asteptate alegerile locale sa se vada unde se pozitioneaza Pro Romania si poate merita o lista comuna la parlamentare in anumite conditii.