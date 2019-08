SURSE - Lideri PSD: 'Pare ca Tariceanu a stat pentru imunitate la guvernare'

O parte din liderii centrali PSD au spus STIRIPESURSE.RO, după ce ALDE a decis să iasă de la guvernare, că încep să aibă impresia că fostul lor partener de coaliție, Călin Popescu Tăriceanu, a mai rămas la guvernare după alegerile europarlamentare doar ca Senatul să respingă cererea DNA de urmărire penală pe numele său.

„Miniștrii ALDE au participat la toate ședințele de Guvern în care am luat deciziile. Tăriceanu personal a fost la toate întâlnirile din coaliție când am luat deciziile. Acum spune că nu vrea să stea într-un guvern impotent. Tot ce-am făcut am făcut cu ALDE, nu cu altcineva. Pare că după europarlamentare, singurul lucru care l-a mai ținut pe Tăriceanu la guvernare a fost votul din Senat pentru imunitatea lui”, au zis surse din conducerea PSD.

„După europarlamentare le-am pus doar lor secretari de stat. Adică iei 4% și nu ne mai punem noi secretari de stat să-și pună ei și tot ei se supără? Ne-au zis că trebuie să-și calmeze filialele”, au relatat surse din PSD.

Senatul a decis pe 3 iunie să nu ceară urmărirea penală a lui Tăriceanu. Alegerile europarlamentare s-au ținut pe 26 mai 2019.

