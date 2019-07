Surse: Lista neagra a ministrilor care ar putea fi vizati de o remaniere guvernamentala

Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis în cadrul CEx al PSD șefilor judeteni PSD că in doua saptamani o sa vina in CEX cu evaluarea ministrilor, informează RomaniaTV.net. Dăncilă nu vrea restructurare guvernamentală (vot in Parlament), cel puțin nu până la toamnă, ci o remaniere simplă (se trimit propunerile de ministri la Cotroceni).PSD urmează să propună un nou vicepremier pe relații strategice, precum și un nou vicepremier coordonator pe parte fiscal-bugetara, cele doua portofolii fiind acum ocupate de interimari.În CEX-ul PSD de la Vila Lac nu s-a discutat despre ministrii care ar urma sa plece acasa, dar în partid se vehiculează deja o 'listă neagră' cu ministerele unde sunt cele mai mari șanse să apară schimbări:Turism (Bogdan Trif)Transporturi (Răzvan Cuc)Agricultură (Petre Daea)Comunicații (Alexandru Petrescu)Interne (Carmen Dan)Educație (Ecaterina Andronescu)