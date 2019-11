SURSE Lista neagra din PSD: soluții radicale pe masa Vioricai Dancila la CEX

Liderii județeni PSD și conducerea centrală se întâlnesc marți, la sediul central al partidului, într-o ședință CEX pentru analiza rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale. În discuțiile în format restrâns pe care le-au avut PSD-iștii luni și de marți, o parte din liderii partidului au avansat variante dure precum demiteri sau chiar excluderi.

„Au fost discuții ce facem mai departe. S-au aruncat multe idei. Teodorovici (Eugen Teodorovici, președintele executiv PSD, n.red.) a susținut varianta radicală, să tăiem capete. A cerut peste tot. Unii vor sa fie sancțiunile maxime pentru filiale dar nu in raport cu scorul, ci in raport cu potentialul, cat ar fi trebuit sa ia. O sa se discute in CEX”, au zis surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO, la discuții fiind prezent și candidatul PSD, Viorica Dăncilă, care nu și-a anunțat încă preferințele.

„Au fost scoruri surprinzatoare de la unele judete, Vrancea, Vaslui, Bacau, Valcea. Se bateau in piept ca stiu ei, ca au toata metoda. Nu pot sa explice acum ca au pierdut pentru ca au gresit. Daca 10 au castigat, tu cum ai pierdut? Nu poti sa explici, nu ai cum. Ori n-ai vrut, ori n-ai fost in stare. Ce explicatie sa ai? Dar ei spun ca stiau. Nu poti sa dai chix, ca dadeau chix toti daca era ceva in neregula”, au mai spus sursele citate.

„Cătălin Rădulescu a cerut excluderea lui Birchall”, au declarat surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO.

