SURSE Lovitura pentru Paul Stanescu in PSD. Titus Corlațean s-a enervat dupa alegerile pentru șefia Senatului

Alegerile interne din PSD pentru candidatul la șefia Senatului au oferit surprize peste surprize. La start s-au aliniat patru candidați: Șerban Nicolae, Radu Oprea, Titus Corlățean și Niculae Bădălău. După primul tur de masă, la vot e ieșit: Radu Oprea - 20 de voturi, Șerban Nicolae - 20 de voturi, Titus Corlățean - 17 voturi, Niculae Bădălău - două voturi. În turul doi, Șerban Nicolae a luat 35 de voturi, Radu Oprea - 26 de voturi.

Un social-democrat a relatat STIRIPESURSE.RO cum a decurs sedinta:

„Serban s-a bucurat de multa sustinere, nesperat din partea multora. Foarte suparat a fost Corlatean, a si plecat primul de la sedinta, eu il inteleg. Principial a fost corecta abordarea lui. Omul a zis asa 'Bai fratilor, am fost si in Parlamentul European, am fost si pe externe, am fost si ieri la sustinerea la CCR, eu asta sunt, vreau sa fac asta, vreau sa aia, vreau sa aia, dar daca voi atata apreciati, in regula, eu nu mai vreau, eu ma retrag' si s-a retras si din functia de vicepresedinte al Senatului. Nu a zis chiar asa, dar pe fondul asta era, ca eu nu ies la sprituri. Bine, nici Serban nu e vreun d-asta cu spriturile. Asta a fost supararea lui. Badalau a candidat la misto. Care a mers cu Oprea a zis ca e figura mai noua in PSD si ca Serban e tot din vechiul PSD si ca trebuie sa facem...ma rog, noul PSD. Serban e nucleul dur pesedist. Paul Stanescu l-a sustinut pe Titus Corlatean. Radu Oprea a fost pe lobby facut de altii”, a declarat sursa citată.

Vezi si: Variante de guvern negociate înainte de consultări (surse) .