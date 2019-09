SURSE Lupte grele in Senat pentru voturile ALDE la moțiune de cenzura

Opoziția și forțele guvernamentale dau lupte la baionetă în Senat pentru voturile a 6 senatori ALDE care ar fi semnat moțiunea de cenzură, zic surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO.

Senatori din fostul grup ALDE și senatori trecuti la Pro Romania cer infiintarea unui grup mixt in Senat, intitulat 'Democratia'. Miza este ca o reusita ar oferi o anumita stabilitate senatorilor ramasi fara mijloace tehnice si consilieri si ar aduce astfel garantii suplimentare ca nu vor fi 'defectiuni' la motiunea de cenzura. Dar PSD nu sta degeaba si o sa faca in asa fel incat infiintarea grupului sa nu se transeze pana la motiunea de cenzura, zic surse senatoriale. PSD va spune ca e nevoie de o noua opinie a comisiei de regulament pentru ca precedenta sedinta in care s-a dat unda verde infiintarii grupului mixt, s-a facut in prezenta unui senator ALDE care n-ar avea ce sa caute in comisie pentru ca acolo au oameni doar grupurile senatoriale, or grupul ALDE nu mai exista.

In acelasi timp, PSD si Teodor Melescanu au 'insirat' senatori din ALDE la negocieri. In biroul sefului Senatului s-a incercat in ultimele doua saptamani refacerea grupului ALDE in jurul lui Melescanu si cu o orientare pro-Guvern, dar pana acum nu au fost convinsi suficienti senatori. Aici bataia este tot spre motiunea de cenzura si voturile ALDE. Negocierile vor continua saptamana aceasta, au mai zis sursele citate, voturile senatorilor ALDE fiind cotate cu o importanta majora: motiunea de cenzura va avea in jur de 237-240 de semnaturi, in care intra cele 233 de voturi necesare demiterii Guvernului si o rezerva de alte minimum 4-5 voturi pentru evenimente neprevazute.