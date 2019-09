SURSE Mazilire cu scandal in CEX PSD: 'Boc nu e infailibil, nu a avut cine sa se lupte cu el'

Schimbarea unui lider judetean PSD a provocat discutii aprinse la CEX-ul de miercuri seara, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO:

Dancila a zis ca nu se mai poate sa se continue cu organizatii de 8% in alegeri si i-a zis lui Nasra ca nu are nicio problema cu persoana lui dar este nevoie de o schimbare. 'Nu mai putem sa baltim in Cluj' a zis ea. Nasra a sarit ca ars: 'Nu avem 8%, avem 11% si puteam sa facem mai multe daca eram si ajutati”. Si a plecat din sala.

Cand a plecat el, a intrat Liviu Alexa. Au intervenit Gabriel Zetea (Maramures) si Doina Pana (Bistrita Nasaud) sa-l apere pe Nasra. Ionel Arsene (Neamt) i-a certat: 'Cine sunteti voi? In loc sa munciti, va plangeti ca nu sunteti ajutati'. Un sef de organizatie din Ardeal a zis ca in zona de Vest a tarii lumea se uita in occident si vad diferentele fata de est.

Seful PSD Brasov a sarit si el in apararea lui Nasra si a zis ca se simte si el vizat de o posibila masura similara dar ca schimbarile liderilor trebuie facute in alegerile judetene, nu in CEX.

'Boc nu e infailibil dar nu a avut cine sa se lupte cu el', a zis Liviu Alexa, numit interimar la PSD Cluj. A mai zis ca scena politica din judet e controlata de o mana de familii care dicteaza tot si ca de la Cluj se da tonul la numirile importante in stat. 'Nu mi-e rusine sa fiu pesedist', a zis Alexa. El a promis ca o organizeze evenimente pentru Viorica Dancila si a garantat ca nu o sa fie nevoita sa iasa prin spate, nici ea si nici Teodorovici.

`Eu prin spate nu ies niciodata, ies prin fata mereu, vorbesc cu oamenii, discut cu argumente', a replicat, deranjat, Teodorovici.

Dumitru Buzatu (Vaslui) a zis ca el are o parere proasta despre jurnalisti si ca 'majoritatea sunt niste spagari'.