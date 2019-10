SURSE Mercato pe Dambovița: cum ii momește opoziția pe parlamentarii PSD la moțiunea de cenzura

Oferta care prinde cel mai bine la parlamentarii PSD este un loc călduț pentru un nou mandat, au relatat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO.

'Cel mai bine merge cu mandatul. In judetele proaste, cu 3-4 parlamentari, e bataie in PSD cine sa fie pe primul loc, ca doar primul loc o sa prinda sigur alt mandat. In celelalte judete o sa fie clar seful pe judet pe primul loc, unde au avut ministru o sa fie al doilea loc, mai intra si un parasutat de la centru si mai raman firimiturile pentru restul. Aia ce mai fac? N-au ce sa faca”, au zis sursele citate.

Negociatorii opozitiei spun ca ii trimit pe PSD-istii tentati sa voteze motiunea de cenzura sa discute cu Pro Romania pentru un nou mandat pentru ca nici PNL și nici USR nu vrea sa ia parlamentari de la PSD.