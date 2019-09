Surse: Mike Pence a refuzat intalnirea cu Viorica Dancila. Premierul ar vrea sa renunțe la restul vizitei in SUA

Surse oficiale au declarat pentru Digi24.ro că vicepreședintele SUA Mike Pence nu se va mai întâlni cu premierul Viorica Dăncilă. Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc miercuri, conform programului Vioricăi Dăncilă. Guvernul României a lăsat să se înțeleagă că Viorica Dăncilă se va întâlni Pence, dar evenimentul nu a fost confirmată de partea americană. The post Surse: Mike Pence a refuzat întâlnirea cu Viorica Dăncilă. Premierul ar vrea să renunțe la restul vizitei în SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.