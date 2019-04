SURSE - Ministrul Transporturilor l-a DEMIS pe șeful Aeroportului Otopeni. Cine va fi noul director

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a efectuat o vizită inopinată la Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni. Ministrul susține că a mers acolo în urma sesizărilor primite de la români, iar la fața locului a găsit un adevărat dezastru.

Citește și: Ministrul Transporturilor, vizită inopinată la Aeroportul București: a găsit un DEZASTRU de nedescris și amenință cu DEMITERI

În urma acestei vizite, surse din sistem ne-au precizat că Răzvan Cuc a luat decizia de a-l demite pe actualul director al Aeroportului Otopeni, Gabriel Stoe.

Sursele noastre susțin că în locul acestuia va fi numit Ivan Alexandru, actual adjunct directorului Aeroportului Otopeni.

***

Ce a descoperit Răzvan Cuc la Aeroportul Otopeni:

”La unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor doar bunii manageri pot să fie directori!

Am efectuat in aceasta dimineață o vizită inopinată în principala poarta de intrare a României și anume Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni.

Am primit numeroase sesizări din partea pasagerilor nemulțumiți de ceea ce văd în acest aeroport.

La fata locului am găsit o mizerie de nedescris în toalete, ziduri rupte, igrasie.

Problema scărilor rulante este așa cum mi-au semnalat-o românii. Scările rulante care ar trebui să deservească pasagerii cu dizabilități nu funcționau, lifturile, la fel.

Zilnic, prin acest aeroport trec zeci de mii de pasageri care se lovesc de aceste lucruri.

La plecări nu exista niciun scaun. Pasagerii sunt nevoiți sa stea pe marginea scărilor și pe pervazul geamurilor.

Mizeria și delăsarea pe care le-am găsit aici arată un management defectuos. Arată lipsa unui bun gospodar care să conducă această companie.

Lipsa investițiilor este vizibilă, deși ar putea sa existe investiții pentru că aceasta companie are buget generos.

Mă declar total nemulțumit de acest management al companiei si cu siguranță românii merita un altfel de management.

Vizitele mele la unitățile MT vor continua! Cine nu înțelege că românii trebuie respectați, mai bine se duce acasă!”, scrie Răzvan Cuc.

Ministrul a precizat ulterior, la Antena3, că a solicitat consiliului de administrație al societății revocarea directorului.

„În urmă cu mai multe săptămâni am primit tot felul de sesizări din partea românilor care se întorc în țară și ținând cont de faptul că aeroportul Otopeni este principala poartă de intrare în România, vorbim aici de spațiul aerian, am convocat managementul cu multe săptămâni la minister, i-am atras atenția că sunt multe probleme care nu țin neapărat de proceduri foarte complicate, aici, mă refer la partea de curățenie, la scările rulante care trebuie să funcționeze, pentru că avem tot mai multe solicitări din partea persoanelor care au probleme de mobilitate, deci sunt lucruri normale care se pot rezolva. I-am atras atenția actualului manager, am văzut că nu a luat nici un fel de măsuri, sesizările au continuat din partea românilor, nu puteam să rămân impasibil, nu putem să rămânem impasibili, drept dovadă astăzi la ora 6 dimineața am efectuat un control neanunțat la aeroport”, a spus Cuc.

„I-am solicitat președintelui Consiliului de Administrație care m-a însoțit la această vizită să procedeze dacă dânsa este mulțumită de ce a văzut acolo să lase lucrurile așa, dacă nu să procedeze la revocarea din funcție a actualului director al aeroportului Otopeni”, a încheiat Cuc.