SURSE O lovitura electorala de proporții: adevarata miza ascunsa din OUG pe anticipate

În ordonanța de urgență care schimbă legea alegerilor parlamentare astfel încât să se rezolve „vidul legislativ” în caz de anticipate, ar putea fi introdusă o adevărată lovitură electorală pentru PNL.

Momentan alegătorii pot vota la parlamentare doar la secția de care aparțin sau în județul în care își au domiciliul, iar dacă sunt în alt județ în ziua scrutinului nu își pot exprima opțiunile electorale. OUG pregătită de Guvernul Orban ar permite vot pe liste suplimentare oriunde te-ai afla în ziua votului, spun surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Asta s-ar traduce, din estimarile la cald, in cresterea prezentei la vot cu pana la doua milioane de alegatori. Cum PNL este acum pe val, este de asteptat sa fie principalul beneficiar al cresterii prezentei la vot. Coroborat cu vot in trei zile in Diaspora, mutarea devine o mare lovitura pentru liberali. Ramane de vazut daca se confirma informatiile neoficiale pe acest subiect.