Surse: Orban pastreaza aceiasi ministri in guvernul de sacrificiu

Premierul desemnat Ludovic Orban prezintă luni, în ședința conducerii PNL, lista miniștrilor din Guvernul Orban 2 și programul de guvernare pe care, după aprobarea forului intern, le va trimite în Parlament pentru începerea procedurii de audiere și vot a noului cabinet. Noua formulă este una de sacrificiu și reprezintă următorul pas, după adoptarea moțiunii de cenzură, spre anticipate.Biroul Executiv Național al PNL a aprobat în unanimitate noul program de guvernare și lista cabinetului Orban 2.Surse guvernamentale au precizat pentru Digi24.ro că lista de miniștri nu a suferit nicio modificare față de varianta primului Guvern Orban. De altfel, premierul desemnat a precizat că a fost mulțumit de activitatea fiecărui ministru.Ludovic Orban a precizat de asemenea că minștrii propuși se vor prezenta la audieri, însă parlamentarii partidului se vor abține la vot în comisiile de specialitate. Guvernul nu va fi votat de liberali nici în plenul Parlamentului.Programul de guvernare a suferit mai multe modificări. Au fost eliminate din programul guvernului trecut măsurile care au fost deja adoptate și au fost incluse măsuri noi, aferente anului în curs.Într-o postare pe Facebook, Ionel Dancă, șeful cancelariei premierului, a precizat că „au fost scoase o mare parte dintre angajamentele asumate si deja realizate in trei luni de guvernare si adaugate noi masuri pe termen scurt”.„Lista ministrilor, la fel, este gata. Urmeaza sa fie aprobate in aceasta dimineata in Biroul executiv de conducere al PNL si depuse astazi la Parlament. Este prima zi din restul zilelor necesare pentru declansarea alegerilor anticipate”, a mai scris Dancă.