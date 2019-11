SURSE Pro Romania explodeaza: episoade incendiare din bucataria interna a partidului (varianta disidenților)

Tensiunile din Pro Romania au bubuit la votul de investitura a guvernului PNL, unde 7 deputati au votat si liderul partidului, Victor Ponta, le-a cerut sa-si dea demisia. Surse din aripa care l-a infruntat deschis pe Ponta au povestit STIRIPESURSE.RO cum s-a ajuns la ruptura.

„De la europarlamentare, de luni de zile, n-am mai avut sedinte statutare, cu toti liderii de organizatii, nici nu mai stim cum se numeste. Poate sa fi fost maxim una de care am uitat. Nu cred ca exista un registru cu deciziile partidului, decizia nr.2 din data de... a BEX, CEX, nu cred ca avem un asemenea registru. Am inteles toti ca Victor nu mai are chef de sedinte, dar cand tu spui ca nu s-a respectat o decizie care s-a luat in partid, atunci avem o problema. Propui excluderea ca nu s-a respectat decizia care? Ce numar are acea decizie? Ca trebuie sa o trimiti la tribunal daca eu contest. Nu exista”, au zis sursele citate.

„S-au mai discutat lucruri cat de cat la grupul parlamentar, dar nu e un for statutar, o decizie privind politica de aliante se ia intr-un for statutar, nu acolo. Are dreptate Tudose', mai spun sursele din Pro Romania.

In august au inceput discutii in format restrans si s-au analizat trei variante: candidat propriu la prezidentiale, grupuri comune si candidat comun cu ALDE la prezidentiale si a treia varianta intrarea la guvernare PSD si ALDE. La discutii au fost Mihai Tudose, Nicolae Banicioiu, Ion Mocioalca, Sorin Cimpeanu.

La inceput s-a mers pe varianta sa se intre la guvernare cu PSD si ALDE.

„Multi au zis ca asta e varianta corecta pentru ca Victor sa fie liderul platformei de stanga. Din diverse motive nu s-a ajuns la intelegere desi oferta PSD a fost extrem de generoasa in ultima faza. Ne dadea PSD si 4 ministere. A zis Victor ca nu e in regula sa facem cu Dancila. S-a inteles in partid, s-a mers mai departe. Ruptura mare a fost cand s-a venit cu alianta cu Tariceanu si candidat sa nu fie al nostru. Acolo s-au produs rupturi personale, pentru cei care au plecat din ALDE era o chestie personala, nu poti sa il aduci pe Tariceanu”, au relatat surse din partid.

Dupa ce a picat varianta intrarii la guvernare a fost alta discutie tot in format restrans si s-a stabilit sa se mearga cu ALDE.

'Tudose, Constantin, Cimpeanu, au avut alta opinie. Nu a picat bine dar s-a trecut peste. Era nevoie de candidat propriu sa ne mobilizam colegii, aveam rezultat bun la europarlamentare'. Tudose, Constantin si Cimpeanu l-au avertizat pe Ponta ca dincolo de razboaiele noastre personale Pro Romania o sa incaseze o lovitura de imagine ca se aliaza cu ALDE care fusesera in guvern si care mai si pierdusera alegerile.

„Incep negocierile cu PNL. Prima oara Victor a fost cu Tutuianu, dar a fost o chestie de presa, nimic altceva. Discutia serioasa a fost a doua oara, cand a mers singur. Aici s-au discutat anumite lucruri pe care nu le cunoastem pe toate. Dar acolo nu au ajuns la o intelegere, ca altfel nu era motiv sa nu votezi, nu poti sa tii tara pe loc ca nu ai ajuns la un acord pe anumite lucruri”, au zis sursele citate.

A fost picatura care a umplut paharul.

'Pai stai un pic, nu se poate cu ALDE si PSD cum s-a vrut initial, pe urma nu ne-a iesit cu ALDE, acum n-a iesit nici cu PNL, hai sa nu tinem tara pe loc. Mergem singuri mai departe cu opozitie, cu tot ce trebuie, dar nu asa. Incet, incet, toate au dus la situatia asta', au relatat sursele citate.

'Nu prea vedem cale de intors', spun membri Pro Romania.