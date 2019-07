Șefii județeni PSD se vor reuni într-o ședință la Vila Lac 1, miercuri, la ora 18.00, au declarat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Aceasta este prima ședință CEX după Congresul PSD de sâmbătă, 29 iunie. Pe agenda discuțiilor se află subiectul procedurii desemnării candidatului PSD la prezidențiale. Un nou Congres al PSD va avea loc The post Surse: PSD reunește CEX la Vila Lac 1. Se va desemna procedura pentru candidatul la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.