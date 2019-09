SURSE Rafuiala pe bani in CEX PSD: stenograma scandalului dintre premier și șefii județeni

Șefi de organizații PSD s-au plâns în ședința CEX de miercuri seară că nu au fost consultati cand s-au stabilit urgențele pentru banii pe proiecte locale prevazuti in Fondul de Dezvoltare si Investii, un program infiintat in acest an si care ofera finantare rapida, printr-o procedura simplificata, pentru aproape orice fel de proiect local.

'Foarte putine proiecte au fost aprobate. Mai bine nu se mai facea nimic sau se facea dupa alegeri', a zis Paul Stanescu (Olt). `Eu stiu ca pana acum primarul trebuia sa munceasca, nu sa astepte de la centru. Oricum au venit bani prin PNDL. Primarii sa faca si ei ceva, nu sa stea numai cu mana intinsa', a zis Dancila.

Niculae Badalau a zis ca in Giurgiu s-au dat bani de proiecte dar nu s-a mers pe urgente si a dat exemplu de o primarie ALDE care a primit bani dar nu era nicio prioritate acolo si era deranjat ca nu a fost si el consultat cand s-au stabilit urgentele. Dancila l-a intrebat daca are de facut cuiva anume din Guvern vreun repros. Badalau l-a indicat pe Costin Mihalache, seful cancelariei premierului.

In discutie a intervenit si Marian Oprisan (Vrancea). 'Ne miram ca nu vin voturi. In loc sa se faca la Focsani sistemul de termoficare, banii s-au dat aiurea. Dar vrem voturi multe'. Si Dumitru Buzatu (Vaslui) s-a declarat nemultumit de felul in care s-a implementat FDI.

S-au mai plans sefii judeteni ca a iesit o harababura pentru ca sunt 5 miliarde de lei disponibili si s-au depus proiecte pentru aproape 70 de miliarde de lei.

