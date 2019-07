SURSE Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete de 12-17 ani (Antena 3)

Surse apropiate anchetei în cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, că în raportul preliminar al IML legiștii au scris ca rămășițele osoase găsite în curtea lui Gheorghe Dincă aparțin unei fete cu vârsta cuprinsă între 12-17 ani.

NU există până acum nicio informație că rămășițele ar aparține Alexandrei sau Luizei și ADN-ul urmeaza sa fie analizat iar primele rezultate ar putea veni la sfarsitul saptamanii, a mai transmis Antena 3.

Pe de altă parte, surse din cadrul IML citate de Mediafax spun că deși oasele găsite de anchetatori la domiciliul lui Gheorghe Dincă sunt 100% umane, specialiștii nu se pot pronunța, în prezent, dacă aparțin unei persoane de sex feminin întrucât este prematur.

Procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că Direcția nu are în acest moment nici măcar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate de la casa lui Gheorghe Dincă, astfel că informațiile apărute în spațiul public nu sunt confirmate încă.

Gheorghe Dinca a zis că le-ar fi omorat pe Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani), dar cadavrele nu au fost gasite pana in prezent si anchetatorii spun ca in lipsa acestora se ia in calcul ipoteza ca acestea sa fie inca in viata si chiar sa fie vorba despre o retea de proxenetism.

