SURSE - Rareș Bogdan a lansat acuzații grele in ședința PNL, dupa care a jurat credința partidului: 'Nu am venit sa creez animozitați'

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus marți, la ședința conducerii partidului în care s-a ales noul lider interimar din București, că de la sediul central al partidului se transmit în presă informatii incorecte despre el.

'Rares a zis ca cei din Modrogan dau pe surse stiri false despre el', au spus surse din partid.

„Nu am venit sa creez niciun fel de animozitati. Eu spun doar ca in echipa aceasta nu trebuie sa lipseasca oameni precum Dan Cristian Popescu, Sebastian Burduja. Va asigur de prietenia si de toata sinceritatea mea. Nu voi avea niciun fel de cuvant critic la adresa niciunui membru de partid, nu voi crea subiect de presa din asta. Niciodata nu voi fi eu omul care sa loveasca in PNL. Este nevoie de o echipa care sa asigure o imagine buna PNL. Eu sunt membru PNL, nu sunt impotriva PNL. Mă voi implica în campania electorală prezidențială', le-a mai zis Rares Bogdan colegilor din PNL.