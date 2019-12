SURSE - Remaniere in Guvern + Klaus Iohannis crede ca PNL are 'ghinion' in Parlament

Președintele Klaus Iohannis are o relație „foarte bună” cu premierul Ludovic Orban, actualul prim-ministru va ramane in functie in continuare din punctul său de vedere, insa va avea loc o remaniere, spun surse de la Cotroceni. Remanierea va avea loc pentru ca o parte din ministri vor ajunge sefi de Consilii Judetene sau primari la alegerile locale.

„Sunt speculatii de presa ca ar fi probleeme in relatia Klaus Iohannis - Ludovic Orban. Iohannis e multumit de guvern in principiu si considera ca problemele mari le face PSD in Parlament pentru ca inca are un numar foarte mare de parlamentari”, spun sursele citate.

Seful statului mai considera ca PNL are „ghinion” ca a depus in opozitie anumite legi de care acum PSD profita si le scoate de la naftalina.