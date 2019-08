SURSE RTV: Fostul ambasador SUA Mark Gitenstein, implicat in dosarul DNA Oracle

Fostul Ambasador SUA în țara noastră Mark Gitenstein ar fi implicat în dosarul Oracle, în care directorul companiei este acuzat că a luat mită de peste 800.000 de euro, anunță România TV. CEO companiei, Sorin Mîndruțescu, este pus sub control judiciar pentru că ar fi luat mită 869.413 euro, în opt situații, în perioada 2009-2013, The post SURSE RTV: Fostul ambasador SUA Mark Gitenstein, implicat în dosarul DNA Oracle appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.