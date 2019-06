SURSE - Se joaca la rupere in CEX-ul PSD: se ia in calcul inclusiv ieșirea de la guvernare, dar și SURPRIZE la Congres

Liderii PSD se vor întâlni, vineri, în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv, o ședință care se anunță una furtunoasă. În interiorul partidului sunt mai multe opinii și deja s-au cristalizat câteva grupuri care susțin fiecare idee.

Citește și: Culisele înțelegerii Dăncilă - Juncker - Timmermans / SURSE

În tabăra Vioricăi Dăncilă, susținută de Marian Oprișan, se dorește organizarea unui Congres al PSD cât mai rapid, ne-au precizat surse din PSD. Dăncilă ar dori să profite de absența unui alt lider important al PSD, care să cumuleze în jurul său foarte multe energii și ar încerca să preia defitiv conducerea PSD.

Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stănescu, le va cere liderilor PSD să aștepte toamna pentru organizarea unui Congres.

”Nu consider oportună organizarea unui congres rapid și am să vă explic si de ce (...) Congresul este cel mai înalt for decizional al partidului, cea mai importanta institutie, cadrul în care se găsesc soluții pentru problemele majore cu care ne confruntăm. Nu este doar o prevedere statutară, sau o cutumă, putem vorbi de o tradiție. De-a lungul timpului, la congresele PSD s-au marcat puncte de cotitură, s-au tranșat dispute și rivalități, dar poate cel mai important element comun a fost acela că toate aceste evenimente au fost pregătite temeinic, în acord cu importanța deciziilor care urmau să fie luate.”, a declarat Paul Stănescu.

O altă tabără va fi cea condusă de Lia Olguța Vasilescu și Șerban Nicolae. Această tabără dorește un Congres în cadrul căruia să se decidă dacă PSD mai rămâne sau nu la guvernare.

De asemenea, din această tabără se va propune ca niciun interimar actual să nu poată candida la funcții în partid. Practic, Viorica Dăncilă nu ar putea candida la șefia PSD, pentru că ea este președinte interimar al partidului.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, nu a intrat încă în nicio tabără și așteaptă să vadă cine va obține o majoritate pentru a i se alătura.

În cadrul Comitetului Executiv se va juca tare și spre deosebire de perioada în care conducea Liviu Dragnea, de data aceasta jocurile nu mai sunt făcute dinainte, iar majoritatea se va cristaliza în urma negocierilor.