SURSE - Urmatorul pas al PSD in razboiul de uzura din Parlament: formula de tranziție negociata cu PNL, printre variante

PSD ia în calcul o resetare a negocierilor din Parlament pentru instalarea unui guvern plin la Palatul Victoria, dar se pregătește în același timp pentru alegeri parlamentare anticipate. În partid s-a bătut în cuie, la informala din biroul lui Marcel Ciolacu, că la votul de învestitură a guvernului Florin Cîțu, parlamentarii PSD vor participa la ședință și vor vota împotrivă. Mai departe, strategia PSD depinde și de Curtea Constituțională, dar și de mutările PNL.

„Noi avem 40%. Ce sa facem noi? Ei cu 60% sa isi asume responsabilitatea dupa ce au dat guvernul nostru jos. Daca nu au majoritate ce sa facem, sa le punem noi guvernul? Vedem mai intai dacă pica Cițu, pe urma alta runda de consultari si urmatoarea propunere de premier”, au zis surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO.

„Daca o sa pice Cîțu, ne întâlnim tot așa să vedem ce facem. Acum e ca la sah, muta unul si pe urma trebuie sa vezi si tu ce mutare faci. Sa vedem ce muta PNL. Alegerile locale vor fi in iunie. Anticipate se pot tine tot in perioada aia. Nu ai cum sa spui de acum ce o sa faci pana in iunie”, au mai declarat surse din PSD.

Social-democratii asteapta ca judecatorii CCR sa publice motivarea deciziei in care au spus ca desemnarea ca premier a lui Ludovic Orban a fost conflict juridic intre Cotroceni si Parlament. Este cruciala acea motivare, spun sursele citate, pentru evolutiile din Parlament. De asemenea, PSD ar vrea sa stie si daca OUG pentru anticipate este constitutionala sau nu. Surse din PSD spun ca motivarea CCR pe tema desemnarii premierului ar putea sa apara la sfarsitul acestei saptamani, in timp ce decizia CCR referitoare la anticipate este asteptata pe 12 martie.

„Nu mai miscam un deget fara sa avem motivarea CCR. Dupa motivarea CCR, ne intalnim iar sa vedem ce facem. Daca spune CCR, de exemplu, ca Iohannis trebuie sa accepte premierul propus de cel mai mare partid din Parlament? Dau un exemplu, nu o sa spuna asa ceva, dar ceva o sa ne zica si cel mai bine este sa asteptam sa stim cum procedam mai departe”, au zis surse din PSD.

Nu este exclus ca PSD sa vina cu o noua propunere de premier.

„Vedem daca propunem iar un premier, daca mergem tot pe un guvern de uniune nationala, daca mergem impreuna cu Pro Romania si cu alte partide sau daca putem sa ne intelegem cu PNL pe o formula de guvern de tranzitie”, au mai declarat surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO.