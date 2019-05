SURSE: Viorica Dancila i-a cerut demisia lui Carmen Dan

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgenta a ministrilor de Externe -Teodor Melescanu si de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in tara si strainatate. Vezi si: Klaus Iohanis nu il accepta pe Titus Corlatean in Guvern - SURSE Imediat dupa solicitarea presedintelui, Carmen Dan a fost chemata la Palatul Victoria, unde se afla intr-o sedinta cu premierul Viorica Dancila. Conform unor surse politice citate de Romania TV, Dancila i-a cerut demisia ministrului, dar Dan a refuzat, deocamdata, sa plece din fruntea MAI. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...