Suspecta, trimisa in judecata pentru trafic de influenta. Ar fi pretins bani pentru obtinerea unei indemnizatii pe caz de boala

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Olt au finalizat cercetările iar, la data de 02 septembrie 2019, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus trimiterea în judecată a inculpatei B.I., cercetată în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă.În fapt, în luna iunie 2018, inculpata a pretins şi primit suma de 1.000 de lei de la N.D., la rândul lui inculpat în cauză, în schimbul promisiunii că va interveni şi va determina cadrele medicale competente să elibereze actele medicale necesare întocmirii dosarului medical aparţinând acestuia şi că va obţine certificatul de încadrare în grad de handicap, situație care ar fi condus la obținerea indemnizaţiei pe caz de boală. Din suma de 1.000 lei primită pentru influenţarea medicilor, inculpata a restituit bărbatului 200 de lei, după ce dosarul de pensionare al acestuia a fost respins.Față de inculpatii B.I. şi N.D., în data de 18.07.2019, s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.La data de 24.07.2019, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a întocmit cu inculpatul N.D. acordul de recunoaştere a vinovăţiei, având ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi anume infracţiunea de cumpărare de influenţă.Ofiţerii DGA - SJA Olt au fost delegaţi să efectueze activități de cercetare penală și investigativ-operative în vederea realizării materialului probator, în baza căruia a fost adoptată soluţia menţionată.