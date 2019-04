Suspecti de comiterea mai multor infractiuni, trimisi in judecata de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

„Astfel, în cursul anului 2010, din patrimoniul SC GEDP SA au fost însuşite în mod ilicit importante sume de bani, în cuantum de 2.090.392,33 lei, care au fost externalizate și ulterior reciclate prin intermediul unei societăţi nerezidente de tip offshore, cu sediul stabilit în Seychelles, după care au fost reintroduse în sistemul bancar naţional sub o altă justificare, fiind în cele din urmă retrase în numerar.



Gruparea, coordonată de către inculpaţii IFTENI (fost Eftime) ION și SPIRIDON LILIANA MIHAELA , a acţionat în vederea delapidării SC GEDP SA, prin obținerea necuvenită a unor fonduri materiale din patrimoniul entității și, prin interpunerea SC WOLF TANARG DISTRIBUTIE SRL (societate paravan, fără activitate economică reală, controlată în fapt de către inculpaţii IFTENI (fost Eftime) ION, SPIRIDON LILIANA MIHAELA și KISS LASZLO GYORGY) şi a societăţii nerezidente cu sediul stabilit în Seychelles, IN CAPITAL PARTNERS LTD (controlată în fapt de către EFTIME IONUŢ-ADRIAN, constituită special pentru acesta și IFTENI (fost Eftime) ION de către inculpatul KISS LASZLO GYORGY pentru a putea fi reciclat ulterior produsul infracţional.



S-a reţinut faptul că membrii grupului infracţional au transferat sumele de bani delapidate din patrimoniul SC GEDP SA printr-un circuit financiar, fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de prestări servicii și de împrumut care nu au avut la bază operaţiuni reale, pentru ca, în final, după efectuarea operațiunilor bancare prin conturile societăților implicate în circuitul evazionist și de spălare a banilor, urmate de retrageri de sume mari de bani în numerar din contul personal al inculpatului EFTIME IONUȚ ADRIAN, deschis la o bancă de pe teritoriul României, cu justificarea - cheltuieli personale, și integrarea lor ulterioară în circuitul economic legal, s-a urmărit și realizat disimularea adevăratei naturi a provenienței, circulației și a dreptului de dispoziție cu privire la sumele de bani și dobândirea de substanțiale foloase materiale necuvenite, beneficiarii acestora cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare” - se arată în comunicatul citat.