Suspectul crimelor din Caracal vrea sa fie testat la poligraf

Șeful DIICOT Felix Bănilă a anunțat miercuri că Gheorghe Dincă va fi testat cu aparatul poligraf, inculpatul dându-și consimțământul în acest sens. „Avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens, urmează să fie testat", a spus Bănilă într-o conferință de presă. Procurorul șef a adăugat că suspectul a fost cooperant la înceutul anchetei, dar