Suspendarea lui Iohannis, motiv de disputa in coaliție - Liviu Pleșoianu sare la gatul lui Tariceanu: 'V-ați opus in mod constant, din 2016 și pana acum'

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a răbufnit după declarațiile liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care a spus că suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu mai e de actualitate. Pleșoianu, care a cerut în repetate rânduri suspendarea lui Iohannis, susține într-o postare pe Facebook că el și Tăriceanu au viziuni diferite și că liderul ALDE s-a opus în mod constant, din 2016 până acum, ideii de suspendare.

„Iohannis... Piatră pe piatră... Tăriceanu... Pleșoianu... Viziuni complet diferite...

În 2016, în luna decembrie, mă pronunțam pentru prima oară pentru SUSPENDAREA lui Iohannis. Spuneam atunci că, nesuspendat, Iohannis se va asigura că NU MAI RĂMÂNE PIATRĂ PE PIATRĂ în România. Am avut dreptate și, de atunci, am mai solicitat de cel puțin 30 de ori demararea procedurii de suspendare.

În 2019, în luna mai, domnul Tăriceanu folosește exact aceeași expresie, dar în sens diametral opus. Tot pentru a 30-a oară, repetă că Iohannis a făcut doar greșeli politice și că nu ar fi trebuit suspendat pentru asta. Și ne spune că nu Iohannis a făcut în așa fel încât să nu mai rămână piatră pe piatră, ci că suspendarea lui Iohannis ar fi însemnat SĂ NU MAI RĂMÂNĂ PIATRĂ PE PIATRĂ în România.

Victor Ponta pregătește o lovitură la temelie pentru Liviu Dragnea: îi distruge principala armă de control în PSD

Da, domnule Tăriceanu, este evident că avem opinii și atitudini fundamental diferite în această chestiune! Dumneavoastră nu ați văzut niciodată motive suficiente pentru SUSPENDAREA lui Iohannis. V-ați opus în mod constant, din 2016 și până acum. Eu am văzut necesitatea SUSPENDĂRII, în schimb, încă din decembrie 2016. Adică de când ne spuneați că, NECONSTITUȚIONAL, v-a chemat și v-a spus să stați deoparte, pentru că are de gând să NU lase PSD să guverneze. Continui să cred că Parlamentul României ARE DATORIA să-l suspende pe Președinte atunci când acesta încalcă grav Constituția! Or, în vreme ce dumneavoastră vi se pare că Iohannis a făcut doar greșeli politice, eu sunt de părere că Iohannis A CĂLCAT ÎN PICIOARE CONSTITUȚIA ROMÂNIEI de zeci de ori, din 2016 și până în prezent...

TĂRICEANU: „Suspendarea nu e o jucărică pe care o fâlfâim toată ziua, pentru că până la urmă o țară trebuie să aibă anumită stabilitate politică. Dacă vă imaginați că ideea de a nu mai lăsa piatră peste piatră în țară este ideea pe care trebuie să mergem, eu nu o împărtășesc. Faptul că el a făcut niște greșeli politice, acelea se sancționează politic, nu prin suspendare.”

PLEȘOIANU: "O spun încă din 2016 - Dacă acest ins rămâne pe funcție, se va asigura că nu mai rămâne piatră pe piatră în această țară. Suspendarea lui Iohannis nu e doar necesară, e absolut obligatorie! Gesturile acestuia nu mai sunt doar încălcări grosolane ale Constituției României, ci reprezintă deja atentate la adresa siguranței naționale!"”, scrie Pleșoianu pe Facebook.