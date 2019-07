Sute de amenzi pentru soferii ieseni. Politistii au stat in zonele trecerilor la nivel cu calea ferata

calea ferata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 4 iulie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi au organizat o actiune pentru reducerea riscului rutier in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. Astfel, intr-o singura zi, oamenii legii au aplicat peste doua sute de sanctiuni contraventionale, soferilor care incalcau legislatia in vigoare. In cadrul acestei actiuni, zeci de soferi din Iasi au ramas si fara permisele de conducere. Vezi si: O noua campanie pentru donatorii de sange! Iesenii sunt asteptati in numar cat mai mare "In data de 4 iulie a anului curent, politistii ieseni au organizat o actiune pentru reducerea numarului de accidente produse in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. Astfel, au fost aplicate 239 de s ...