Sute de cazuri de infecție cu noul coronavirus intr-un abator din Germania

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Autoritățile din Gütersloh au hotărât închiderea temporară a școlilor și grădinițelor, precum și punerea în carantină a 7.000 de persoane, după ce aproximativ 400 de angajați ai unei fabrici aparținând Tönnies, cel mai mare procesator de carne din Europa, au fost depistați pozitiv la testul coronavirus. Comentând situația, cotidianul "Bild" a […]