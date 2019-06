Sute de mii de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru sustinerea Evaluarii Nationale 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evaluarea Nationala: La Evaluarea Nationala (EN VIII) din sesiunea 2019 s-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale. Examenul incepe marti, 18 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Joi, 20 iunie, se desfasoara proba la Matematica, iar vineri, 21 iunie, este programata proba la Limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi comunicate marti, 25 iunie, pana la ora 12:00 (in centrele de examen). Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00.Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 29 iunie. Evaluarea Nationala: Probele incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8:30. T ...