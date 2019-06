Sute de mii de oameni cer demisia Guvernului din Hong Kong

Hong Kong google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sute de mii de persoane protesteaza duminica in Hong Kong si cer demisia sefei Executivului, Carrie Lam, la doar o zi dupa ce aceasta a anuntat suspendarea pe termen nedeterminat a controversatei modificari a legislatiei privind extradarea, informeaza Reuters citat de Mediafax. Protestatarii, imbracati in negru, au purtat pancarte prin care le cereau politistilor sa nu traga, in incercarea de a evita escaladarea unor violente asemanatoare celor de la protestele de miercuri, cand Politia a fost nevoita sa foloseasca gaze lacrimogene si gloante de cauciuc. Peste 70 de persoane au fost ranite in urma incidentelor de miercuri. Carrie Lam, o apropiata a regimului de la Beijing, a anuntat sambata ca Guvernul sau ...