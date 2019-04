Sute de mii de tigari confiscate de politistii ieseni - VIDEO

tigari confiscate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Confiscari de peste 220.000 lei, intr-o actiune a politistilor de frontiera ieseni. Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit si confiscat, in urma unei ample actiuni desfasurate in zona de competenta, 179.740 de tigari (8.987 pachete) de contrabanda, in valoare de 89.870 de lei. *In data de 18 aprilie a.c., politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, in cooperare cu politisti din cadrul Politiei Iasi, au desfasurat o actiune complexa pe linia prevenirii si combaterii traficului cu tigari de contrabanda. In cadrul actiunii, au fost oprite in trafic si conduse la sediul ITPF Iasi un aut ...