Sute de milioane de euro pentru cei afectați de pandemie: Guvernul lanseaza o aplicație in prima jumatate a lunii septembrie

Reprezentanții HORECA și cei ai Guvernului s-au întâlnit recent pentru a discuta despre soluțiile pentru ieșirea din criza economică. Evenimentul a avut loc la Kundalini Pool Bar and Lounge, fiind organizat de RBC BUSINESS CHAMBER. Au fost prezenți atât reprezentanți ai industrie grav afectate de COVID-19, dar și secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, care a discutat despre variantele de finanțare destinate realasării acestei industrii.

„În prima jumătate a lunii septembrie, pe site-ul ministerului, aplicația de înscriere a cererilor de finanțare va fi accesibilă pentru antreprenorii din toate industriile grav afectate de pandemia generată de COVID-19. Aici discutăm despre microgranturi în valoare de 2000 euro destinate PFA, II, CMI, SRL - ,,one man show”.

A doua variantă Granturile destinate capitalului de lucru vor avea valoare cuprinsă între 2.000 și 150.000 euro, fondurile alocate fiind în valoare de 350 milioane euro.

Granturile pentru investiții care au o valoare de până la 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro.

Antreprenorul își poate completa singur cererea de finanțare, atât pentru microgrant cât și pentru capital de lucru. Colegii din minister fac echipa cu echipa STS-ului, în vederea finalizării aplicației. Meționez faptul că pentru proiectele de investiții solicitanții au nevoie și de un plan de afaceri”, a afirmat Liviu Rogojinaru, secretar de stat, MEEMA.

Citește și: MISTER TOTAL Medicii nu au găsit otrăvuri în sângele lui Alexei Navalnîi

Pe de altă parte, Claudia Țapardel, fost europarlamentar face un apel către Guvernul României: „este necesar să rămână într-un dialog permanent cu cei din HoReCa și să găsească împreună soluții pentru acest sector care a fost lovit din plin de măsurile restrictive care s-au luat în ultimele luni și care acum se află în colaps, pe marginea prăpastiei. La nivel european și internațional s-au facut deja pași importanți și există un suport imens din parea autorităților statului pentru restartarea si redresarea turismului. Țări mult mai afectate de pandemie decât România, precum Italia, Spania sau Portugalia și-au deschis granițele pentru turiști și au deschis de mult restaurantele în interior. De asemenea guvernele unor țări precum Grecia, Turcia, Bulgaria finanțează campanii de promovare internațională si de atragere a turiștilor străini. Pentru toate lucrurile pe care le-am menționat mai sus există deja modele de bună practica la nivel european și internațional, există recomandări ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Turismului, care pot fi ușor adoptate și implementate și în România, dacă exista interes la nivel guvernamental pentru a reda “viața” acestui sector. Având în vedere că în calitate de europarlamentar am condus la nivelul Parlamentului European un Intergrup pentru Dezvolatea Turismului European și am în continuare o relație de colaborare extraordinară cu toate asociațiile, organismele internaționale si europene de profil, sunt dispusă să pun la dispoziția autorităților toate informațiile, soluțiile și modelele de buna practică existente pentru a sprijini acest sector. Nu putem lăsa peste 400.000 de oameni care lucrează în HoReCa fără nici o perspectivă pentru viitor și în final fără locuri de muncă”, a precizat fostul europarlamentar, Claudia Țapardel.

„Speram ca în anul următor să fim cu un pas mai aproape de normalitate și să ne revedem cu același entuziasm! Mă bucur că Guvernul a identificat resurse financiare pentru zona HoReCa și nu numai, și sper ca antreprenorii să primească sprijinul acesta ca pe o ocazie de restart pentru business-urile lor. Target-ul nostru în următorii 5 ani este acela de a ne exinde rețeaua până la aproximativ 500 de unități în România și totodată ne interesează extinderea brand-ului 5 to go și în afara granițelor”, a afirmat Radu Savopol, CEO 5 TO GO.

„După tot ce a provocat COVID-19, este clar că restaurantele trebuie să se reinventeze pentru a rămâne în continuare în piață. Rămân încă multe întrebări, cum vor plăti majoritatea firmelor impozitele și taxele către stat în octombrie și noiembrie, ce vor face acele firme care nu au avut profit în 2019 și acum nu sunt eligibile pentru finanțare?! Speram ca Guvernul să ridice aceste restricții cât mai curând pentru restaurante, și să ne lase să ne desfășurăm activitatea comercială”, a precizat Julio Cesar Rivera, reprezentat al restaurantului Taqueria El Torito.

„În urma măsurilor luate in incercarea de prevenire a răspândirii coronavirusului, antreprenorii din domeniul HoReCa au fost puși în fața unor situații cu care până la acest moment nu s-au mai confruntat. În această industrie te lovești mereu de lipsa personalului, incapacitatea de plata a salariilor, a chiriilor, schimbarea comportamentului consumatorului, masurile luate de Guvern împotriva răspandirii coronavirusului, etc.

Alocarea unor subvenții pentru această industrie consider că este o măsură vitală, dar în același timp, existența noastra este în strănsă legătură cu măsurile de distanțare socială și cu regulile impuse operatorilor din domeniu. Redeschiderea spațiilor de consum interioare este o masură de relaxare pe care toți antreprenorii din domeniu o asteaptă, în mod special în vederea întâmpinarii sezonului rece care nu este deloc departe”, a afirmat Dorin Dumitrana, reprezenatantul Handsome Monk Coffee.

„Antreprenorilor din industria HoReCa le este tare greu în această perioadă. Suntem în situația în care ne desfășurăm activitatea doar în una dintre locațiile noastre, acolo unde avem terasă. Parte din angajații restaurantelor pe care le dețin au fost trimiși în somaj tehnic. Ne-am pierdut clienții vechi, care înainte de această pandemie frecventau localurile noastre”, a afirmat Amalia Stanciu, reprezentantul restaurantului ZEXE.

„România este singura țară din blocul comunitar în care restaurantele sunt închise în urma deciziilor luate de Guvern. Antreprenorii sunt pregătăți să își redeschidă ușile restaurantelor conform recomandărilor de igienă impuse. Cu toții avem nevoie de socializare, cu toții avem diverse evenimente în viețile noastre, cu toții suntem oameni. Așa cum ședintele de Guvern se țin cu mai mult de 16 persoane în aceeași încăpere, în ședintele Comisiilor parlamentare sunt mai mult de 16 persoane, să nu mai menționez de plenul celor două Camere sunt convinsă că vom reveni curând și în restaurante”, a afirmat Paula Pîrvănescu, Președinte RBC BUSINESS CHAMBER.