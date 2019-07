Sute de milioane de euro, valoarea proiectelor implementate de Consiliul Judetean

Consiliul Judetean iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Judetean Iasi implementeaza in prezent 11 proiecte cu finantare externa a caror valoare totala este de 916 milioane de lei. Proiectele cu cele mai mari alocari financiare pentru judetul nostru sunt ”Axa rutiera strategica Iasi-Suceava” care prevede reabilitarea si modernizarea a 167 de kilometri de drumuri judetene si conectarea a 22 de unitati administrativ teritoriale urbane si rurale la reteaua TEN-T si ”Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Sfanta Maria”. Valoarea solicitarilor de rambursare depuse de CJ este de 40 415 465 lei, conform graficelor stabilite in cadrul proiectelor. De la inceputul anului, in conturile judetului ...