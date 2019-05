SUTE de persoane au fost controlate de DIICOT! Iata statiunile in care au avut loc raziile

DIICOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 350 de persoane au fost legitimate si controlate de politisti in cadrul unei actiuni privind combaterea traficului si consumului de droguri in Vama Veche, potrivit Mediafax. Potrivit Politiei Romane, actiunea a fost desfasurata de politistii de combatere a criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, pe raza statiunii Vama Veche. Astfel, in ultimele zile, au fost legitimate si controlate 357 de persoane si au fost constatate 26 de infractiuni, dintre care una privind traficul de droguri de risc si 25 privind detinerea, fara drept, de droguri de risc si de mare risc, in vederea consumului propriu. „In urma activitatilor efectuate au fost ridicate comprimate extasy, cannabis, tigar ...