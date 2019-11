Sute de romani stau la coada la vot in Londra, deși au 19 secții de votare in Marea Britanie

Sute de români așteptau la cozi, duminică după-amiază, la secțiile de votare din Stratford și Barking, Londra. Reprezentanții Ambasadei României în Marea Britanie le recomandă să meargă și la celelalte secții, pentru a evita aglomerația. Ambasada României în Regatul Unit a postat pe Facebook o fotografie în care se poate vedea cum românii stau The post Sute de români stau la coadă la vot în Londra, deși au 19 secții de votare în Marea Britanie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.