Sute de victime dupa atentate in serie in mai multe biserici din Sri Lanka chiar in timpul slujbelor de Paște (Imagini HORROR)/ UPDATE: Lovite și hoteluri

Cel puţin 20 de persoane au murit şi peste 200 au fost rănite în şase explozii produse duminică la hoteluri şi biserici din Sri Lanka, informează BBC preluat de emdiafax.

Exploziile au avut loc la biserici în Kochchikade, Katuwapitiya şi Batticaloa, dar şi la hotelurile The Shangri La, Cinnamon Grand şi Kingsbury din capitala Colombo.

În biserici se celebra slujba de Paştele catolic.

