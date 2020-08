Svetlana Tihanovskaia lanseaza un apel la manifestatii "pasnice" pe strazile Belarusului in acest weekend

Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a lansat vineri un apel la organizarea unor manifestatii 'pasnice in masa' in toata tara in cursului weekendului pentru a denunta represaliile violente impotriva protestelor ce au urmat scrutinului din 9 august, considerat fraudat de catre sustinatorii sai, potrivit AFP.