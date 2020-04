SVN Credit Romania a lansat un calculator privind amanarea ratelor la banca

Compania de consultanţă SVN Credit Romania a lansat un calculator de amânare rate la bancă, un simulator care cuprinde toţi algoritmii necesari în a calcula ratele bancare, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

"În contextul actual, sunt foarte mulţi români care întâmpină dificultăţi financiare, datorate în mare parte restricţiilor impuse de Guvern, pentru a evita răspândirea virusului Covid-19. Noi am căutat să îndeplinim toate condiţiile impuse de către stat, doar pentru a reuşi să fim cât mai aproape de clienţii noştri, atât pentru a le oferi consultanţă, cât şi pentru a concretiza creditarea unui imobil pe care au dorit să-l achiziţioneze. Am încercat să fim cât mai transparenţi în explicarea a ceea ce înseamnă amânarea la plată şi în ce condiţii este bine să se apeleze la această acţiune. SVN Romania | Credit & Financial Solutions este prima şi singura companie de consultanţă financiară care vine cu răspunsul la întrebările "Oare să îmi amân rata la bancă?", "Pe ce perioadă să îmi amân rata la bancă?" şi cea mai importantă "Cât voi avea rata după amânarea ratelor?". Ne-am gândit că este bine să găsim şi o altă metodă de a vă răspunde la întrebări, drept urmare, am conceput un simulator uşor de folosit, având un mecanism complex care să cuprindă toţi algoritmii necesari în a calcula ratele bancare, dar care este destinat doar celor care aleg amânarea creditelor la bancă", se menţionează în comunicat.

În elaborarea acestui calculator s-a aplicat media procentuală ce o reprezintă valoarea dobânzii din cuantumul unei rate a primelor 5 bănci din sistemul bancar românesc. Marja de eroare poate fi de +/- 5%

SVN România Credit & Financial Solutions este o companie de consultanţă cu o vastă experienţă în domeniul financiar-bancar, compania reunind o echipă de profesionişti cu peste 10 ani de experienţă în domeniul financiar-bancar şi pune la dispoziţia clienţilor o plajă largă de servicii financiare integrate oferite fie direct, fie prin intermediul partenerilor.

Compania a adus pe piaţă un concept de Mortgage Buying ce implică un sistem integrat de servicii în domeniul achiziţiei de locuinţe. Conceptul presupune o abordare ce merge dincolo de oferirea unei simple soluţii de finanţare şi implică studierea constantă a pieţei şi produselor de creditare din punct de vedere al dobânzilor, comisioanelor etc, precum şi studierea ofertelor ce se potrivesc clientului, raportat la overall ratingul acestuia şi la gradul său de îndatorare, implicit conceperea unei soluţii tailor made pentru client, în acord cu toate realităţile pieţei.

Ordonanţa privind amânarea ratelor la bancă a fost publicată pe 31 martie în Monitorul Oficial, iar cererile trebuie depuse în 45 de zile de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Ordonanţa prevede că perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată şi că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă de până la nouă luni, dar nu mai mult 31 decembrie 2020.

Facilitatea poate fi acordată pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţă sau pentru debitorii care au efectuat plata acestor restanţe până la data solicitării suspendării ratelor.

Măsura prevăzută se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID - 19, conform normelor de aplicare a ordonanţei.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contactul de credit. La această creanţă dobânda este zero şi plata către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.